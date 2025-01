Wahlkampf mit Demo: AfD-Chrupalla: Von Washington nach Leonberg

1 Lächeln für die Öffentlichkeit: Die AfD-Chefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, der am Mittwoch, 22. Januar, nach Leonberg kommt. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Der Chef der Rechtsaußen-Partei ist am Montag bei Trump und spricht am Mittwoch in der Stadthalle. Davor gibt es eine Gegendemonstration.











Link kopiert



Mit Protesten und einem größeren Sicherheitsaufgebot ist zu rechnen, wenn die AfD am Mittwoch, 22. Januar, im Rahmen des Bundestagswahlkampfes eine Großveranstaltung in der Leonberger Stadthalle abhält. Ab 19 Uhr sprechen Tino Chrupalla, neben Alice Weidel Bundesvorsitzender der AfD, sowie die beiden Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier aus Weil der Stadt und Emil Sänze. Außerdem dabei sind die Bundestagskandidaten Diana Zimmer aus Pforzheim und Lars Haise aus Schorndorf. Beiden werden gute Chancen eingeräumt, in den Bundestag einzuziehen.