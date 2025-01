Wahlkampf: Live-Talk Weidel und Musk wohl am 9. Januar

1 AfD-Chefin Alice Weidel bekommt ein weltweites Millionenpublikum: Tech-Milliardär Elon Musk trifft sich voraussichtlich mit ihr online für einen Live-Talk. (Archivfoto) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Mit seinem öffentlichen Werben für die AfD hat Tesla-Chef und Trump-Berater Elon Musk viel Wirbel ausgelöst. Der nächste Schritt folgt in knapp einer Woche.











Berlin - AfD-Chefin Alice Weidel und Milliardär Elon Musk werden nach AfD-Angaben voraussichtlich am 9. Januar auf Musks Plattform X zu einem Gespräch zusammenkommen. Um 19.00 Uhr sei an diesem Tag eine öffentlich zugängliche Diskussion in einem sogenannten X-Space - ein Format für Live-Gespräche - geplant, sagte Weidels Sprecher Daniel Tapp der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.