Wahlkampf: Kein Job von Merz für Bohlen

1 Kein Jobangebot von Merz: Dieter Bohlen. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Dieter Bohlen hat sich unlängst als Berater des nächsten Kanzlers empfohlen. Bald darauf hatte er den Kanzlerkandidaten der Union an der Strippe. Der erzählt nun, wie das ablief.











Link kopiert



Berlin - Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat bestätigt, dass er mit Dieter Bohlen telefoniert hat - ein Jobangebot hat er dem Musiker aber nicht unterbreitet. "Wir haben nicht über das Kabinett gesprochen, sondern wir haben ein bisschen über Musik gesprochen und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er so freundliche Worte zu mir gefunden hat", sagte Merz in der ARD-Sendung "Maischberger". Beauftragter für Kultur werde Bohlen bei ihm auch nicht werden, so der CDU-Chef auf eine entsprechende Frage: "Das steht jedenfalls im Augenblick nicht an."