Wahlkampf in Baden-Württemberg: Was den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auszeichnet

Geerdet, machtbewusst und als Mann der Mitte: So präsentiert sich der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Rennen um die Nachfolge von Winfried Kretschmann
Offiziell erklärt hat Manuel Hagel, dass er der nächste Ministerpräsident nach Winfried Kretschmann werden will, vor gerade einmal acht Monaten. Aber seitdem seine Partei ihn nominiert hat, wird immer deutlicher spürbar, dass die generalstabsmäßige Planung zur Rückeroberung der Macht für den Hoffnungsträger der CDU im Südwesten nicht erst zu diesem Zeitpunkt begonnen hat.