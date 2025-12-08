Wahlkampf in Baden-Württemberg: Was den CDU-Spitzenkandidaten Manuel Hagel auszeichnet

Geerdet, machtbewusst und als Mann der Mitte: So präsentiert sich der CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel im Rennen um die Nachfolge von Winfried Kretschmann

Offiziell erklärt hat Manuel Hagel, dass er der nächste Ministerpräsident nach Winfried Kretschmann werden will, vor gerade einmal acht Monaten. Aber seitdem seine Partei ihn nominiert hat, wird immer deutlicher spürbar, dass die generalstabsmäßige Planung zur Rückeroberung der Macht für den Hoffnungsträger der CDU im Südwesten nicht erst zu diesem Zeitpunkt begonnen hat.

Bodenhaftung und Machtinstinkt 37 Jahre alt ist er jetzt erst. Als Politiker, der sich zunächst in der Jungen Union, dann im Gemeinderat seiner Heimatstadt, dann auf Kreisebene und im Landtag engagiert hat und so schnell auf das Sprungbrett gelangt ist, das ihn in die Villa Reitzenstein katapultieren soll, braucht man nicht nur Fleiß und Durchhaltevermögen. Ohne Konsequenz, Zielbewusstsein und Machtinstinkt hätte Hagel das nicht geschafft. Dass er außerdem die Fähigkeit zur Integration auch zerstrittener Parteifreunde mitbringt, ist ein wichtiges Element seines bisherigen Aufstiegs. Mehr Geschlossenheit hat die Südwest-CDU schon lange nicht mehr ausgestrahlt – das ist ein Pfund mit dem er wuchern will, wenn nach dem Jahreswechsel die Politik im Südwesten komplett in den Wahlkampfmodus schaltet.

Der frühere Realschüler und gelernte Bankkaufmann ist verheiratet und hat drei Söhne. Er ist katholisch, unprätentiös und fest in seiner oberschwäbischen Heimat verwurzelt. Er spricht Dialekt, ist Kreisjägermeister und Mitglied der Narrenzunft. Politisch will er für einen modernen Konservatismus stehen, Maß und Mitte halten, was ihn nicht nur im eigenen Lager anschlussfähig macht. „Agenda der Zuversicht“ heißt die Überschrift seines Wahlprogramms. Und die begriffliche Assoziation zur „Agenda 2010 ist nicht der einzige Bezug zum sozialdemokratischen Altkanzler Gerhard Schröder, der 1998 mit einem fulminanten Wahlsieg nach sechzehn Jahren mit dem Christdemokraten Helmut Kohl als Kanzler die „neue Mitte“ erobert hat. Schröders Wahlversprechen war seinerzeit, nicht alles anders, aber vieles besser machen zu wollen. „Wir werden nicht alles anders, aber vieles ambitionierter machen“, heißt das im typischen Hagel-Sound nach fünfzehn Jahren mit dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.