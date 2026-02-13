Wahlkampf in Vaihingen/Enz: AfD-Plakat am Polizeirevier – und keiner übernimmt Verantwortung

Unabhängig von der Partei – so etwas ist ein mieser Trick. Kommunen und Institutionen dürfen sich nicht hinter Vorschriften verstecken, sondern müssen ihre Neutralität verteidigen.
Endlich ist wieder etwas los auf den Straßen des Kreises. Wahlplakate – ein Relikt aus einem anderen politischen Zeitalter, das dennoch unbeirrt weiterlebt – haben den öffentlichen Raum zurückerobert. Herausgeputzte Gesichter blicken von Laternenmasten und Plakatwänden herab, dazu Slogans, von denen viele weniger Tiefgang haben als ein Kneippbecken. Unterhaltsam ist das allemal, und manchmal lernt man sogar Lokalpolitiker kennen, die bislang unter dem eigenen Radar liefen.