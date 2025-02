Wahlkampf in Tübingen

1 Bei dem Einsatz in Tübingen wurde eine Polizistin leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: imago/Deutzmann/Deutzmann

Wenige Tage vor der Bundestagswahl wird eine Wahlveranstaltung in Tübingen gestört. Was ist vorgefallen?











Link kopiert



Etwa 300 Personen haben am Dienstagabend eine Wahlveranstaltung der Alternative für Deutschland (AfD) in Tübingen behindert. Dies berichtete die Polizei. Die Demonstranten blockierten den Haupteingang der Veranstaltungshalle, wodurch einige Teilnehmer über alternative Zugänge mit Unterstützung der Polizei in den Saal gelangen mussten.