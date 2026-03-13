Wahlkampf in Stuttgart: Parteien beklagen Zerstörungswut – mehrere Täter erwischt

Die Landtagswahl hat stark polarisiert. Das zeigt sich auch in Stuttgart. Zahlreiche Wahlplakate sind zerstört worden. Eine neue Vorgabe der Stadt hat dazu beigetragen.
Klaus Nopper nahm’s mit Humor. Der Bruder des Stuttgarter Oberbürgermeisters Frank Nopper trat bei der Landtagswahl im Filderwahlkreis an. Ins Parlament geschafft hat der CDU-Mann es nicht, aber immerhin weit nach oben in der Liste der beliebtesten Veröffentlichungen in den sozialen Netzwerken. Im Wahlkampf wurden auch seine Plakate wie so viele andere zerstört, bemalt, verunstaltet. Auf einem etwa bekam sein Gesicht einen Bart, eine Zahnlücke, einen Blitz auf der Stirn und gewaltige Augenbrauen verpasst. Und was tat Nopper? Er veröffentlichte ein Video, in dem er genauso geschminkt neben eben jenem Wahlplakat steht. Tausende Reaktionen darauf gab es unter dem Filmchen.