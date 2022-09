Wahlkampf in Niedersachsen

1 Im Wahlkampf in Niedersachsen verteilt die AfD Gummibärchen, die im Netz für viel Spott sorgen (Symbolbild). Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Die kleinen Gummibärchen, die von der AfD im Wahlkampf in Niedersachsen verschenkt werden, sorgen im Netz aktuell für Spott. Viele sehen hier eher Penisse als Pfeile. Wie sich die AfD dazu äußert.















Ein Wahlwerbegeschenk der AfD in Niedersachsen sorgt für Spott im Netz: Während die roten Weingummis vermutlich an den Pfeil im AfD-Logo erinnern sollen, fühlt sich manch einer eher an kleine Penisse erinnert. Ein Foto erhielt auf Twitter binnen eines Tages mehr als 30 000 Likes.

Der niedersächsische AfD-Landesvorsitzende Frank Rinck sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag, die „mediale Begeisterung“ über das Thema sage mehr über die Journalisten als über die Gummibärchen aus. „Jeder sieht in ihnen eben das, was er sehen möchte. Konsequenzen ziehen wir keine“, sagte Rinck. Die Nachfrage nach den Gummibärchen habe seit der Berichterstattung „immens zugenommen“.