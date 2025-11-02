Der Demokrat Zhoran Mamdani polarisiert etwa mit Aussagen zum Gaza-Krieg sogar in seiner eigenen Partei. Kann eine islamfeindliche Kampagne seines Konkurrenten ihn stoppen?
Die Kundgebung im Forest Hills Stadium im New Yorker Stadtteil Queens geriet zu einer Massenveranstaltung, die man eher von Präsidentschaftswahlen kennt als von einer New Yorker Kommunalwahl: 13 000 Anhänger jubelten dem Spitzenkandidaten Zohran Mamdani zu, als er ihnen erneut eine lebenswertere Stadt zu erschwinglichen Preisen versprach.