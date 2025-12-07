Wahlkampf im Land: Manuel Hagel will mit Optimismus und Wirtschaftskompetenz an die Macht

Zwischen konservativen Werten und Hightech-Visionen: Spitzenkandidat Manuel Hagel will einen Wahlkampf gewinnen, wie ihn die Landes-CDU noch nie führen musste.
Gemütlich gemacht hat die Landes-CDU es sich rein optisch bei ihrem Landesparteitag nicht: Hallenbad-Atmosphäre hat die Regie den 1000 Teilnehmern für die Beratung des Wahlprogramms verordnet: Der Saal im hochmodernen Heidelberger Kongresszentrum war per Lichttechnik von oben bis unten in die Farbe getaucht, die im CDU-Sprech nach dem Urlaubsort des ersten christdemokratischen Kanzlers Konrad Adenauer „Cadenabbia-Blau“ heißt.