Wahlkampf in Gemmrigheim: „Das passt zu mir“ – Marbacher Stadträtin will Bürgermeisterin werden

Swantje Hammer aus Marbach kandidiert als Rathauschefin in Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg). Punkten will die Finanzwirtin auch mit ihrer Wirtschaftskompetenz.
Der amtierende Gemmrigheimer Bürgermeister Jörg Frauhammer hat schon vor Monaten signalisiert, für eine weitere Amtszeit nicht zur Verfügung zu stehen. Früh hat im Januar mit dem Affalterbacher Hauptamtsleiter Mario Dittmann der erste Bewerber auf Frauhammers Nachfolge seinen Hut in den Ring geworfen. Nun ist klar, dass die Wahl am 26. April für Dittmann kein Selbstläufer wird. Die Marbacher Stadträtin Swantje Hammer möchte künftig ebenfalls den Takt in Gemmrigheim vorgeben. Die 45-Jährige hat am Freitagmorgen ihre Unterlagen im Rathaus eingereicht.