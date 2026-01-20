Wahlkampf in Bietigheim: Hunderte Jugendliche wollen Amthor-Selfie und 3-Euro-Döner

Philipp Amthor zieht in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) die Massen an: Ein Selfie mit dem CDU-Star und ein Döner für drei Euro locken Hunderte Jugendliche an.
Geduldig warten Dutzende Menschen bei Minusgraden vor dem Bietigheimer Dönerladen „Deniz Kebap“, bis sie an der Reihe sind. Der Imbiss ist eigentlich groß genug, dass auch beim Mittagsandrang, wenn tausende Schüler aus den Gymnasien und dem Berufsschulzentrum in der Nähe Pause haben, keiner in der Kälte warten muss. Heute ist das anders.