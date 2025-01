Wahlkampf im Neckar Forum: Kanzler Scholz kommt nach Esslingen - so können Sie dabei sein

Kurioser Einsatz in Kirchheim unter Teck Hausbewohner nach lautem Knall evakuiert

Am Sonntagabend wurden Polizei und Feuerwehr von Anwohnern der Tannenbergstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) zu Hilfe gerufen. Laute Knallgeräusche und Lichtblitze in einem Vereinsheim hatten sie aufgeschreckt. Die Ursache dafür war überraschend.