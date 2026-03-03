Wahlkampf im Kreis Ludwigsburg: Zu tief, zu breit – Wenn Wahlplakate zu Hindernissen werden

Im Eifer, ihre Slogans an den Mann oder an die Frau zu bringen, vergessen Parteien und ihre Wahlhelfer oft die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung.
Eigentlich gibt es für das Aufhängen von Wahlplakaten klare Regeln. Eine davon besagt, dass sie die Verkehrssicherheit nicht gefährden dürfen. Weil sie die Sicht behindern könnten, dürfen die Werbebotschaften deshalb nicht an Ampelmasten oder an Masten mit Verkehrszeichen angebracht werden, so die Polizei. Schaut man sich im Landkreis um, scheinen allerdings manche Parteien und ihre Wahlhelfer Menschen mit einer Behinderung – mitunter auch Fußgänger ohne Einschränkungen – nicht in ihre Überlegungen zur Verkehrssicherheit einzubeziehen.