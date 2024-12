Wahlkampf: Grünen-Politikerin: Scholz ist als Arschloch in SPD bekannt

Grünen-Politikerin: Scholz ist als Arschloch in SPD bekannt

1 Piechotta entschuldigt sich am Abend schriftlich. (Archivbild) Foto: Hannes P. Albert/dpa

Die Grüne Paula Piechotta sorgt mit einer harschen Beleidigung des Kanzlers für Irritationen und wird dafür von einigen Sozialdemokraten kritisiert. Am Abend folgt eine Entschuldigung.











Berlin - Die Grünen-Haushälterin Paula Piechotta hat sich mit einer harschen Beleidigung von Bundeskanzler Olaf Scholz Kritik eingefangen und schließlich entschuldigt. In einem Podcast beklagte die Leipziger Bundestagsabgeordnete, dass Scholz europapolitisch isoliert sei, und sagte in diesem Kontext dann: "Ich würde sagen, die SPD kennt Olaf Scholz sehr lang. Alle in der SPD wissen, dass Olaf Scholz ein Arschloch ist."