Wahlkampf: Charlotte Merz: Unsere Ehe ist gleichberechtigt organisiert

1 "Mein Mann hat mich immer komplett unterstützt", sagt Charlotte Merz über ihren Ehemann (Archivbild). Foto: Christoph Reichwein/dpa

Hat Friedrich Merz ein überholtes Frauenbild? Seine Frau hält solche Berichte für absurd.











Hagen - Charlotte Merz (64), Ehefrau von Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (69), hält die Darstellung ihres Mannes in der Öffentlichkeit für falsch. "Was da von einigen über das Frauenbild meines Mannes geschrieben wird, stimmt ganz einfach nicht. Ich kann es in keinster Weise nachvollziehen", sagte die Juristin der "Westfalenpost". Als Paar hätten sie immer alles zusammen gemacht und auch das Familien- und Eheleben gleichberechtigt organisiert.