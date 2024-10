Wahlergebnis in Renningen: Die Kandidatin wird mit klarem Sieg Bürgermeisterin

Wahlergebnis in Renningen

1 Melanie Hettmer nahm Glückwünsche von Landrat Roland Bernhard (links) und Amtsinhaber Wolfgang Faißt (re.) entgegen. Foto: Simon Granville

Die Wahlberechtigten in Renningen haben ein deutliches Votum abgegeben. Mit 92,8 Prozent der Stimmen ist Melanie Hettmer bereits im ersten Wahlgang zur neuen Bürgermeisterin der Rankbachstadt gewählt worden.











Um 18.42 Uhr stand auch offiziell das fest, was ohnehin die meisten Bürgerinnen und Bürger Renningens erwartet haben: Melanie Hettmer wird Nachfolgerin des langjährigen Bürgermeisters Wolfgang Faißt. In seiner Funktion als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses verkündete Faißt am Sonntagabend das vorläufige Wahlergebnis: „Melanie Hettmer hat 6213 Stimmen erhalten, das sind 92,76 Prozent.“