Wahlerfolg von Dominik Krause: Patrick Lindner gratuliert neuem München-OB zum Wahlsieg

1 Der Schlagerstar Patrick Lindner (li.) neben dem grünen Wahlsieger Dominik Krause. Foto: imago images/Bildagentur Monn / Ervin Monn / imago/Wolfgang Maria Weber

Nach dem historischen Wahlerfolg in München gratuliert Schlagersänger Patrick Lindner dem neuen Oberbürgermeister Dominik Krause von Herzen.











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Großer Erfolg für Dominik Krause. Der erst 35-jährige studierte Physiker ist am Sonntag zum ersten grünen Oberbürgermeister Münchens gewählt worden. In der Stichwahl konnte sich Krause gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (67, SPD) durchsetzen. Neben etlichen Gratulanten aus der deutschen Politik setzte auch Schlagersänger Patrick Lindner (65) einen Post auf Instagram ab.