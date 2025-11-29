Wahlen: Kirgistan wählt neues Parlament

1 In Kirgistan wird an diesem Sonntag ein neues Parlament gewählt. Foto: André Ballin/dpa

Bischkek - Die Menschen in der zentralasiatischen Ex-Sowjetrepublik Kirgistan wählen an diesem Sonntag ein neues Parlament. In dem Hochgebirgsland sind knapp 4,3 Millionen Wähler zur Stimmabgabe aufgerufen. Die Abstimmung wurde vorgezogen - offiziell, um Terminschwierigkeiten mit der Anfang 2027 geplanten Präsidentenwahl zu vermeiden. Beobachtern zufolge dient die Neuwahl wohl vor allem dem Machtausbau des zunehmend autoritär regierenden Präsidenten Sadyr Dschaparow.