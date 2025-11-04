Wahlen in US-Ostküstenmetropole: New York wählt Bürgermeister – 34-jähriger Linker Favorit

Millionen Menschen in New York haben die Wahl: Soll der frühere Gouverneur Cuomo, der Republikaner Sliwa oder der linke Demokrat Mamdani ihr neuer Bürgermeister werden?
Die US-Ostküstenmetropole New York wählt einen neuen Bürgermeister. Schon zur Öffnung der Wahllokale bildeten sich in der liberalen Hochburg mit mehr als acht Millionen Einwohnern vielerorts Schlangen. Kinder an öffentlichen Schulen haben frei. Die Wahllokale schließen um drei Uhr nachts deutscher Zeit am Mittwoch - danach wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.