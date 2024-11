Wahlen in Moldau: Kreml kritisiert Wahl in Moldau: Undemokratisch und unfair

1 Der Kreml hat die Wahl der prowestlichen Präsidentin Maia Sandu in Moldau als undemokratisch kritisiert. (Archivbild) Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Bei der Wahl in der Ex-Sowjetrepublik Moldau setzt sich die prowestliche Amtsinhaberin durch. Moskau widerspricht nun dem Vorwurf der Einmischung und erhebt selbst schwere Anschuldigungen.











Moskau - Der Kreml hat die Präsidentenwahlen in der früheren Sowjetrepublik Moldau zwischen der Ukraine und dem EU-Land Rumänien als unfair und undemokratisch kritisiert. "Sie waren voller Wahlmanipulationen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Hunderttausenden Moldauern, die in Russland lebten, sei die Möglichkeit genommen worden, abzustimmen, klagte er. Im Gegensatz dazu hätte die moldauische Diaspora im Westen wählen können, was Auswirkungen auf das Resultat gehabt habe. Bei der Präsidentenwahl in dem zwischen dem Westen und Russland zerrissenen Land siegte die prowestliche Amtsinhaberin Maia Sandu.