Wahlen in Leonberg: So präsentieren sich die Kandidaten online

Wie präsentieren sich die Kandidaten der Oberbürgermeisterwahl auf Social Media und welche Rolle spielt der Wahlkampf im Netz?

Der Wahlkampf zur Leonberger Oberbürgermeisterwahl am 28. September geht in die heiße Phase. Die Kandidaten tingeln von Veranstaltung zu Veranstaltung, suchen das persönliche Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und versuchen natürlich auch, online Präsenz zu zeigen. Doch wie stark wirkt sich Social Media auf eine kommunale Wahl? Und wie präsentieren sich die Kandidaten in den sozialen Netzwerken?

Die Zahlen zeigen deutliche Unterschiede: Josefa von Hohenzollern, Amtsinhaberin und 1. Bürgermeisterin, hat auf Facebook 6.305 Follower und auf Instagram 6.362, während Tobias Degode auf 392 Facebook- und 763 Instagram-Follower kommt. Marion Beck reiht sich mit 890 Facebook- und 1.050 Instagram-Follower dazwischen. Bekanntheit und Amtszeit wirken sich auf Reichweite aus.

Tobias Degode, Marisa Betzler, Marion Beck, Willi Kerler und Josefa von Foto: Simon Granville

Auch die beiden weiteren Kandidaten, Marisa Betzler und Willi Kerler, sind zumindest teilweise auf Social Media vertreten: Betzler postet auf ihren Kanälen Videos, in denen sie ihr Wahlprogramm erläutert, und teilt Termine, an denen man sie treffen kann, während Kerler regelmäßig sein Facebookprofil bespielt, Interessierte über seinen Wahlkampf informiert und Gedanken zu verschiedenen Themen rund um Leonberg teilt.

Wie präsentieren sich die Kandidaten im Netz?

Bei den drei größeren Kandidaten fällt bei der Onlinepräsenz eine Gemeinsamkeit ins Auge. Alle drei lassen andere für sich sprechen: Sie posten Wahlempfehlungen von umliegenden Bürgermeistern, Bürger und Bürgerinnen oder Unterstützern aus Politik und Verwaltung. Josefa von Hohenzollern teilt auch Straßeninterviews, in denen Leonbergerinnen und Leonberger erklären, warum sie von Hohenzollern wählen wollen. Alle drei arbeiten außerdem mit einem klaren Farbkonzept, das sich an ihren Wahlplakaten orientiert, und nutzen ihre Kanäle, um ihre Standpunkte deutlich zu machen. In kurzen Videos sprechen die drei auf ihren Kanälen Probleme wie den Mangel an Wohnraum oder die Situation rund um das Krankenhaus an und erläutern ihre Perspektive sowie Lösungsansätze.

Unterschiede gibt es jedoch in der Art wie sie sich präsentieren. Josefa von Hohenzollern teilt neben politische Inhalte auch persönlichen Einblicken, etwa ob sie lieber ans Meer oder in die Berge fährt oder welcher ihr Lieblings Tatort ist. Tobias Degode verfolgt einen sachlichen Auftritt, der seine Kompetenz und Erfahrung in den Vordergrund stellt. Marion Beck legt den Fokus auf Verwaltungserfahrung, Transparenz und Bürgernähe und vermittelt so ein professionelles, themenorientiertes Profil.

Ist Social Media der Schlüssel?

Aber welche Rolle spielt der Wahlkampf im Netz konkret für das Wahlergebnis? Rafael Bauschke, Experte für politische Kommunikation von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg, relativiert den Einfluss von Social Media auf kommunaler Ebene: „Sie brauchen Plakate, sie brauchen Formate und Veranstaltungen, damit sie mit den Menschen direkt ins Gespräch kommen können. Das ist nach wie vor die effektivste Variante“, sagte Bauschke gegenüber dem SWR in einem Interview. Auf Plattformen wie Facebook oder Instagram erreiche man vor allem jene, die ohnehin politisch interessiert sind und den Accounts der Kandidaten folgen. Neue Zielgruppen zu gewinnen, sei deutlich schwieriger.

Für die Leonberger Kandidaten bedeutet das: Social Media kann Präsenz schaffen und jüngere Zielgruppen ansprechen, ersetzt aber keinesfalls den klassischen Wahlkampf. Die persönliche Ansprache, Gespräche im Freundeskreis oder auf Veranstaltungen bleiben entscheidend – schließlich passiert Kommunalpolitik direkt „vor der Haustür“.