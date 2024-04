1 Macit Karaahmetoğlu, SPD-Politiker aus Ludwigsburg, sieht das „Ende des Systems Erdogan“. Foto: factum/Simon Granville

Der Ausgang der Kommunalwahlen in der Türkei stößt auch in Deutschland auf großes Interesse. Macit Karaahmetoğlu, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Ludwigsburg, sieht in dem Ergebnis den Anfang vom Ende des „Systems Erdogan“.











Link kopiert



Erste Reaktionen auf den Ausgang der Kommunalwahlen in der Türkei: Macit Karaahmetoğlu, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Ludwigsburg und Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion in der Deutsch-Türkischen Parlamentariergruppe, wertete den Ausgang der Wahlen am Sonntagabend „als klares Votum gegen das System Erdogan“. Die Wähler in Istanbul, Ankara und vielen weiteren Regionen der Türkei seien gegen den Präsidenten aufgestanden und hätten ihren Unmut über dessen Politik und die desaströse Wirtschaftslage zum Ausdruck gebracht. „Erdogan droht mit dieser Wahl ein schmachvolles politisches Ende“, erklärte Karaahmetoğlu. Er werde sich nun auch massiver Kritik auch aus den eigenen Reihen ausgesetzt sehen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sprach auf „X“, vormals Twitter, von einem „guten Tag für die türkische Demokratie.“ Dem amtierenden Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, gratulierte er zum Wahlsieg. Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) schrieb auf LinkedIn: „Der Wahlausgang ist ein Meilenstein für die Demokratie, ein historischer Wahlerfolg!“