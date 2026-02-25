Wahlen im Kosovo: Kosovos Präsidentschaftsroulette mit offenem Ausgang

Nächste Woche muss Kosovos Parlament ein neues Staatsoberhaupt küren. Doch die dafür nötige Mehrheit ist ungewiss. Es drohen Parlamentsneuwahlen.
An ihrem Wunsch auf eine weitere Amtszeit lässt Kosovos Noch-Präsidentin Vjosa Osmani keinerlei Zweifel aufkommen. Sie glaube, dass es „in Kosovos Interesse ist, dass wir fortsetzen, was wir begonnen haben“, so die 43-jährige Juristin. Doch die Verlängerung ihres am 4. April endenden Mandats liege „in den Händen der Abgeordneten. Sie kennen mich und meine Arbeit. Nun ist es an ihnen, diese zu bewerten.“