Wahlen: #DogsAtPollingStations: Tierische Wahl in Großbritannien

3 Die Menschen in Großbritannien gelten als besonders tierlieb und bringen ihre Hunde oft zum Wählen mit. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Die Briten gelten als besonders tierfreundlich. Kein Wunder, dass viele vierbeinige Freunde auch bei der Parlamentswahl nicht fehlen. Daraus ist längst ein Internettrend entstanden.











London - Wahltag in Großbritannien - das bedeutet auch: Zeigt her Eure Hunde. Unter dem Stichwort #DogsAtPollingStations (#HundeAnWahllokalen) werden in den sozialen Medien - wie schon in früheren Jahren - Fotos von Hunden vor Wahllokalen gepostet. Auch der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan beteiligte sich. In einem Video, das er bei X veröffentlichte, spielte Hund Luna die Hauptrolle.