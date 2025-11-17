In der ersten Runde kann sich die Kandidatin der Linksregierung noch behaupten. In der Stichwahl dürfte ihr rechter Gegner allerdings noch eine Menge Stimmen einsammeln und einen Wechsel erzwingen.
Santiago de Chile - Die Regierungskandidatin Jeannette Jara hat die erste Runde der Präsidentenwahl in Chile knapp gewonnen, muss aber Mitte Dezember in eine Stichwahl. Die Kommunistin kam auf fast 27 Prozent, wie das Wahlamt nach der Auszählung fast aller Stimmen mitteilte. Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast erhielt bei der Abstimmung am Sonntag (Ortszeit) demnach gut 24 Prozent. Die beiden stärksten Bewerber treffen nun in der Stichwahl am 14. Dezember aufeinander.