Wahlen ab 16: „Man schaut lieber weg – aber wählen wollen wir trotzdem“

Jugendliche erzählen, warum Politik sie verunsichert, wie Social Media ihre Meinungen prägt und was sie über die Wahl ab 16 denken.
Bei der Landtagswahl am 8. März gilt erstmals ein neues Wahlrecht: Jugendliche dürfen ab einem Alter von 16 Jahren ihre Stimme abgeben. Rund 180 000 minderjährige Baden-Württembergerinnen und Baden-Württemberger sind dadurch laut Statistischem Bundesamt wahlberechtigt. Eine neue Zielgruppe, um die intensiv gekämpft wird, etwa mit Philipp Amthor, bei dessen Besuch in Bietigheim Döner für drei-Euro im Angebot war. Doch welche Themen beschäftigen junge Wählende wirklich?