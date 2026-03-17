Nach dem verheerenden Landtagswahlergebnis von 5,5 Prozent hat SPD-Politiker Robin Mesarosch in einem Wut-Video mit der Parteiführung abgerechnet. Jetzt will er die Landes-SPD anführen.
Mehr als 600.000 Aufrufe zählt das Wut-Video des Sigmaringer SPD-Politikers Robin Mesarosch allein auf Instagram. „Wir werden seit Jahren verarscht“, sagte der 34-Jährige unter anderem in dem Video und sprach von einem „historisch unterirdischen Wahlkampf“. In seiner Wut-Ansprache griff er auch die Parteiführung der Sozialdemokraten im Südwesten direkt an: Er echauffierte sich etwa über den Wechsel von Sascha Binder vom Generalsekretär zum Fraktionschef im Landtag: „Das geht nicht“, sagte der SPD-Politiker und forderte einen kompletten Neuanfang.