Wahlabend in Fellbach: Rührende Szenen im Fellbacher Ratssaal

Wahlabend in Fellbach

1 Eine Oberbürgermeisterin im Glück: Gabriele Zull und die applaudierenden Amtskollegen aus umliegenden Städten. Foto: Peter Hartung (Stadt Fellbach)

Beim Wahlabend in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) wird das grandiose Ergebnis von OB Gabriele Zull mit anhaltendem Beifall quittiert. In ihrer direkten Nachbarschaft fehlt nur eine Stimme zur 100-Prozent-Marke. Noch größer ist die Freude, dass ihr an Krebs erkrankter Mann bei der Wahlparty dabei sein kann.











Als Hauptamtsleiter Markus Sturm genau um 19.04 Uhr das amtliche Endergebnis der Fellbacher Oberbürgermeisterwahl verkündete, da brandete lautstarker Beifall auf: 7904 Stimmen für Gabriele Zull, das entspricht einem Zuspruch von 98,75 Prozent. 8198 der 33 662 Wahlberechtigten hatten die insgesamt 43 Wahllokale aufgesucht oder die Briefwahl bevorzugt, was eine Wahlbeteiligung von 24,35 Prozent bedeutet. In ihrer Nachbarschaft kam sie, so das Ergebnis im Wahllokal Kindergarten St. Georg Oeffingen, kam Zull gar auf 99,43 Prozent – nur eine einzige Stimme ist nicht auf sie entfallen.