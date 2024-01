Bis zum 4. Februar (0 Uhr) können Sie ihre „StuttgarterInnen des Jahres“ wählen – zum Onlinevoting!

Wer ins Krankenhaus muss, ist immer verunsichert: Was erwartet mich? Werde ich wieder gesund? Wenn weder Freunde noch Angehörige da sind, die solche Sorgen teilen, ist die Angst und Einsamkeit besonders gravierend. Die Grünen Damen und Herren – und mit ihnen Doris Bregenzer-Hellmann – sind in solchen Fällen zur Stelle: In den Krankenhäusern und in Altenheimen haben sie ein offenes Ohr für alle Nöte.

Für Patienten, die stationär im Krankenhaus sind, machen sie Besorgungen am Kiosk, sind Vorleser und Unterhalter. Auch Menschen, die in die Tagesklinik kommen, werden früh morgens am Empfang abgeholt und die Grünen Damen und Herren finden die richtigen Behandlungsräume auf den langen Fluren.

Doris Bregenzer-Hellmann koordiniert die Einsätze der 54 Ehrenamtlichen im Robert-Bosch-Krankenhaus und betreut selbst Senioren. „Man muss die Menschen mögen. Jeder Patient ist anders“, sagt sie. „Aber jeder kommt mit einem Kloß im Bauch hier an.“ Ihre Patin Marion Pakkar bewundert an ihr, dass sie für jedes individuelle Problem eine gute Lösungsidee parat hat.

