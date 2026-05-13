Viele hielten es für quasi unmöglich, dass Cem Özdemir der nächste Ministerpräsident von Baden-Württemberg werden könnte. Seine ehemalige Nachhilfelehrerin sah das immer anders.
Sie brachte ihm damals Rechtschreibung bei und beobachtet heute den Höhepunkt seiner Karriere: Die ehemalige Nachhilfelehrerin von Grünen-Politiker Cem Özdemir ist bei seiner erwarteten Wahl zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg im Landtag dabei. Sie sei wahnsinnig aufgeregt, verriet Irmgard Naumann vor der Wahl der Deutschen Presse-Agentur.