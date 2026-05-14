Wahl zum Ministerpräsidenten: 19 Abweichler – Was Özdemir über sein Wahlergebnis sagt

1 Bei seiner Wahl zum Ministerpräsidenten erhält Cem Özdemir nicht die volle Rückendeckung von der Regierungskoalition. Foto: dpa/Marijan Murat

Die Mehrheit bei seiner Wahl war sicher – Cem Özdemir bekam aber nicht alle Stimmen aus der grün-schwarzen Koalition. Wie geht der neue Ministerpräsident damit um?











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Baden-Württembergs neuer Ministerpräsident Cem Özdemir hat sich über sein Wahlergebnis mit fehlenden Stimmen aus der grün-schwarzen Regierungskoalition gelassen geäußert. „Es ist ja immer so, dass ein paar sich gewünscht hätten, Ministerin oder Minister oder Staatssekretärin oder Staatssekretär zu werden“, sagte Özdemir im Landtag von Stuttgart nach seiner Wahl zum Regierungschef.