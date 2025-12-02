Wahl zum besten Döner Stuttgarts: Was sich bei Dilgelay am Spieß dreht, „könnte auch ein Steak im Steakhouse sein“

Wir haben gefragt: Wer macht den besten Döner Stuttgarts? In die Top 5 und somit in die finale Abstimmung hat es Dilgelay geschafft. Wir waren dort.
An den Wochenenden wird bei Dilgelay richtig aufgefahren. Freitags, samstags und sonntags drehen sich drei besonders große Spieße im Laden der Familie Düzgün. „Hausgemacht“, sagt Erkan Düzgün nicht ohne Stolz. Fast zwei Tage brauchen sie, bis die Ungetüme gesteckt sind. „Dass wir eigentlich immer so gut wie alles verkaufen, zeigt, dass wir das nicht so schlecht machen“, sagt der 28-Jährige und grinst.