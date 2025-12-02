Wahl zum besten Döner Stuttgarts: „Besser als Fleisch-Döner“ – Doen Doen punktet nicht nur bei Veganern

Wir haben gefragt: Wer macht den besten Döner Stuttgarts? In die Top 5 und somit in die finale Abstimmung hat es Doen Doen geschafft. Wir waren dort.

11.15 Uhr im Imbiss Doen Doen am Josef-Hirn-Platz. So still ist es hier selten. Hinter der Theke türmen sich fein säuberlich geschnittenes Rotkraut, Zwiebeln und Salat auf. Es läuft keine Musik, und selbst der typische Dönergeruch liegt nicht in der Luft – wobei er hier eigentlich nie zu finden ist, schließlich geht bei Doen Doen kein Fleisch über die Theke. Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm.

Um 11.30 Uhr öffnet der beliebte Innenstadtimbiss seine Tür. Dann gehen Doen-Doen-Kebabs (8,90 Euro), Yufkas (9,50 Euro), Pommes (4,90 Euro) und veganer Ayran (3,50 Euro) im Minutentakt über die Theke. Rund 100 Kebabs seien es täglich, erzählt Inhaber Abdullah „Abu“ Budik. Erst vor wenigen Tagen sei Cem Özdemir vorbeigekommen, und diverse Stuttgarter Influencer zählen ohnehin zu den Stammgästen.

Vom Industriekaufmann zum eigenen Imbiss

Gründer und Besitzer Abu Budik wurde in der Türkei geboren, kam mit acht Jahren nach Deutschland und machte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Schnell war ihm klar: Das ist es nicht, was er für den Rest meines Lebens machen will.

Viel mehr reizte in die Gastroszene, in der er sich nach und nach einen Namen machte. Angefangen unter anderem als sogenannter Runner in der Stuttgarter Matahari Bar, später als Betriebsleiter der Matahari Bar und heute als Mitbetreiber der Transit/Bergamo und Detroit Bar arbeitete er sich nach oben. Vor zweieinhalb Jahren begann dann die Erfolgsgeschichte von Doen Doen.

Der erste rein vegane Dönerladen Stuttgarts

Budik ist selbst Vegetarier. Er vermisste in Stuttgart ein vegetarisches und veganes Angebot, das geschmacklich mit klassischen Fleischprodukten mithalten konnte, sagt er. Im Februar 2023 eröffnete er deshalb den ersten rein veganen Dönerladen Stuttgarts – und zwar in den ehemaligen Räumlichkeiten von Grombier.

Auch die Soßen sind bei Doen Doen vegan. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Zwar gab es zuvor bereits Imbisse, die fleischlose Alternativen anboten, doch keinen Dönerladen, der ausschließlich vegane Produkte verkaufte. Doen Doen füllte also eine klare Marktlücke, und eine geschickte Vermarktung erledigte den Rest. Von Beginn an war der Imbiss ein Besuchermagnet; zur Mittagszeit bilden sich auch heute noch regelmäßig Schlangen.

Doch bei dem einem erfolgreichen Laden blieb es nicht: Neben einer Filiale in Berlin eröffnete Budik eine weitere am Stuttgarter Marienplatz, diesmal im früheren Zass. Im Sommer 2025 folgte schließlich Doen Doen-Burger in der Kronprinzstraße, wo vegane Cheeseburger auf der Karte stehen.

Erbsenprotein, das nach Hühnchen oder Kebab schmeckt

Statt auf Seitan oder Falafel setzt Doen Doen auf einen Fleischersatz aus Erbsenprotein. Seit diesem Jahr können Gäste zwischen Kebab-Style und Chicken-Style wählen. „In Stuttgart und Berlin haben wir im letzten Jahr rund 20 Tonnen Fleischersatz verkauft. Das sind 10.000 Hühner, die nicht geschlachtet werden müssen“, sagt Budik. „Mit jedem verkauften Doen Doen leisten wir also auch einen Beitrag für die Umwelt.“

Abu Burtik will die StN-Abstimmung zum besten Döner in Stuttgart gewinnen. „Wir machen den besten Döner Stuttgarts, weil er vegan ist und geschmacklich trotzdem so nah an einen Fleischdöner herankommt“, ist der 35-Jährige überzeugt.

Tatsächlich kommen viele Nicht-Vegetarier zu Doen Doen. „Wir gehen regelmäßig zu Doen Doen. Mein Partner ist Vegetarier, ich nicht. Mir schmeckt der vegane Döner von hier aber besser als die Fleisch-Döner“, sagt eine Kundin, die bereits draußen vor dem Laden wartet. „Und unser Kind liebt es auch. Dann eben ohne die scharfe Soße.“

