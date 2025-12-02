Wahl zum besten Döner Stuttgarts: „Besser als Fleisch-Döner“ – Doen Doen punktet nicht nur bei Veganern

Wir haben gefragt: Wer macht den besten Döner Stuttgarts? In die Top 5 und somit in die finale Abstimmung hat es Doen Doen geschafft. Wir waren dort.
11.15 Uhr im Imbiss Doen Doen am Josef-Hirn-Platz. So still ist es hier selten. Hinter der Theke türmen sich fein säuberlich geschnittenes Rotkraut, Zwiebeln und Salat auf. Es läuft keine Musik, und selbst der typische Dönergeruch liegt nicht in der Luft – wobei er hier eigentlich nie zu finden ist, schließlich geht bei Doen Doen kein Fleisch über die Theke. Es ist die sprichwörtliche Ruhe vor dem Sturm.