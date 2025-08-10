Wahl von Verfassungsrichtern: Widerliche Kampagne

Karl Jüsten schrieb 1999 als angehender Doktor über „Ethik und Ethos in der Demokratie“. Es ging um Gemeinwohl und Vertrauensverluste, um Menschenwürde und Tugend, gemeinsame Wertehorizonte und Mäßigung: Das alles kann das Fundament einer demokratischen Gesellschaft sein, die zusammen den Gefahren trotzt, die heute deutlich erkennbar sind. Zu beanstanden ist allenfalls, dass die Dissertation des aus dem Kölner Umland stammenden Theologen folgenden Punkt ausließ: Dass eine Demokratie sich selbst wehrhaft machen muss, dass sie Strukturen und Instrumente braucht, um beispielsweise die digitale Radikalisierung zu unterbinden, das hat er allenfalls am Rande erwähnt. Aber bitte, er schrieb 1999!

Trotzdem fragt sich der Leser von Jüstens Schrift, warum gerade dieser „Kölsche Pastor“ zu denen gehörte, die die Speerspitze der Desinformation, der Fake News, gegen die Juristin und Wissenschaftlerin Frauke Brosius-Gersdorf bildeten. Gegen die Frau, die nach dem Willen der SPD Richterin des Bundesverfassungsgerichts werden sollte. Eine veritable Zahl von CDU-Abgeordneten verweigerten ihr die Stimme, obwohl der Wahlausschuss des Bundestages bereits anders votiert hatte. Eine auf Lügen und Halbwahrheiten basierende Kampagne gegen die 54-Jährige hatte Erfolg. An vorderster Front der Kampagne: Theologe Karl Jüsten. Entgegen allen Fakten – hoffentlich nicht gegen besseres Wissen – schwafelte Jüsten von „verfassungsrechtlichem Paradigmenwechsel“, der mit der Wahl Brosius-Gersdorfs einherginge, warnte vor der „Gefahr einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft“.

In Brosius-Gersdorfs differenzierter wissenschaftlicher Sicht auf Schwangerschaftsabbrüche hatte der Kirchenmann den Leibhaftigen entdeckt. Es ist unklar, wie die unheilige Allianz aus Demokratiefeinden, katholischer Kirche, rechtspopulistischen, aber auch seriösen Medien entstand, die die Juristin bis zu ihrem Verzicht auf eine Kandidatur als Verfassungsrichterin in der vergangen Woche jagte. Fest steht: Jüsten goss als einer der Ersten Öl ins Feuer.

Dass Unionsabgeordnete die Argumentation aufnahmen, sie in die Debatte trugen, die Desinformation nicht als solche entlarvten, sondern stattdessen die Diskussion befeuerten, ist ebenso skandalös. Dass CSU-Mann Michael Frieser in einem Interview mit dem Deutschlandfunk betonte, viele Abgeordnete hätten keine Zeit, sich mit der Juristin, ihrer Arbeit und ihrer Wahl zu beschäftigen, ist skandalös: Hallo, das Volk wählt und zahlt seine Vertreter genau für solche existenziellen demokratischen und rechtsstaatlichen Entscheidungen. Für 1,1 Millionen Euro brutto Gehalt und Bezüge bei acht Jahren im Bundestag, dazu später 2366,70 Euro Rente im Monat können die Wählerinnen und Wähler erwarten, dass ein Abgeordneter sich für staatstragende Fragen kundig und kompetent macht, mindestens aber die Kollegen im Wahlausschuss befragt.

Wenn es beim beweisbaren Irdischen nicht stimmt, wie dann im Göttlichen?

Die Causa Frauke Brosius-Gersdorf deckt zwei Problematiken auf. Erstens: Wenn katholische Kirchenmänner derart manipulativ und unpräzise wie Jüsten und der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl bei für jeden nachvollziehbaren Themen sind – wie halten sie es dann erst bei den göttlichen Themen? Da, wo niemand sieht, anfasst, wirklich weiß, wo es darauf ankommt zu glauben?

Zweitens: Diejenigen Abgeordneten, die sich nicht auf für die Demokratie relevante Fragestellungen vorbereiten, die Desinformationen nachhängen und sie gar verbreiten, sollten sich die Frage stellen, ob sie im Bundestag richtig aufgehoben sind. Ob sie noch einen Funken Achtung vor sich selbst haben, wenn sie in den Spiegel schauen. Für das, was sie getan haben, gibt es nur ein Wort: widerlich!