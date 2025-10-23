König Charles III. wurde vom britischen Männermagazin "GQ" zu einer der 50 stylishsten Persönlichkeiten 2025 gekürt. Das Magazin lobt den Monarchen als großen Botschafter britischer Schneiderkunst und würdigt seine zeitlose Garderobe.
Jahrzehntelang galt König Charles III. (76) in Modefragen als konservativ, bisweilen sogar als altmodisch. Doch genau diese Beständigkeit zahlt sich nun aus. Das britische Männermagazin "GQ" hat den Monarchen in seine aktuelle Liste der 50 stylishsten Persönlichkeiten weltweit aufgenommen.