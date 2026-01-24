Wahl Stuttgarter/in des Jahres: Ute Dümcke – die Kontaktfrau
Nominiert für den Ehrenamtspreis: Ute Dümcke. Foto: Ingo Dalcolmo

Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Ute Dümcke hat ein Netzwerk für ältere Menschen geknüpft – gegen die Einsamkeit.

Zusammen ist man weniger allein- das hat sich Ute Dümcke zum Motto gemacht und in Zuffenhausen eine Gruppe für ältere Menschen gegründet. Der Ruhestand, der Verlust des Partners, der Wegzug der Kinder: Es gibt viele Gründe, die einsam machen können. Ute Dümcke bringt regelmäßig zwischen 35 und 40 Menschen zusammen. Sie machen zusammen unter anderem Ausflüge und Besichtigungen oder besuchen Informationsveranstaltungen.

 

Sehr wichtig ist die eigene WhatsApp-Gruppe, über die sich alle am Vormittag melden, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist. Wer kein Lebenszeichen schickt, wird angerufen und es werden die Angehörigen informiert. Patin Gisela Gaa schlägt Ute Dümcke vor, weil sie dieses gut funktionierende Netzwerk geknüpft hat.

