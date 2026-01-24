Wahl Stuttgarter/in des Jahres: Ute Dümcke – die Kontaktfrau

1 Nominiert für den Ehrenamtspreis: Ute Dümcke. Foto: Ingo Dalcolmo

Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Ute Dümcke hat ein Netzwerk für ältere Menschen geknüpft – gegen die Einsamkeit.











Zusammen ist man weniger allein- das hat sich Ute Dümcke zum Motto gemacht und in Zuffenhausen eine Gruppe für ältere Menschen gegründet. Der Ruhestand, der Verlust des Partners, der Wegzug der Kinder: Es gibt viele Gründe, die einsam machen können. Ute Dümcke bringt regelmäßig zwischen 35 und 40 Menschen zusammen. Sie machen zusammen unter anderem Ausflüge und Besichtigungen oder besuchen Informationsveranstaltungen.