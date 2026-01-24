Wahl Stuttgarter/in des Jahres: Die Brunnenfreund – Peter H. Haller und Herbert O. Rau
Nominiert für den Ehrenamtspreis: Peter H. Haller (links) und Herbert O. Rau . Foto: Ingo Dalcolmo

Bis 2. Februar können Leserinnen und Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Peter H. Haller und Herbert O. Rau haben Brunnen zum Laufen gebracht oder erhalten.

Die Landeshauptstadt ist eine Brunnen-Stadt. Damit das so bleibt, haben Peter H. Haller und Herbert O. Rau  die Stiftung Stuttgarter Brünnele gegründet. Sie haben bisher 16 Brunnen am Leben erhalten, indem sie deren Renovierung oder Reaktivierung finanzierten. So verdanken es die Stuttgarter den beiden Brunnenliebhabern , dass das Wasser am Galateabrunnen am Eugensplatz wieder über die Wasserstaffel plätschert.

 

Weil die Temperaturen im Sommer steigen, bekommen Brunnen eine noch größere Bedeutung, denn Wasser schafft Lebensqualität. So wie das jüngste Projekt der Brunnen-Freunde, Wasserspiel am Paul-Gerhardt-Platz. Pate Sebastian Straub schlägt die beiden Brunnen-Freude für ihr langjähriges Engagement für den Ehrenamtspreis vor.

