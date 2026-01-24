Wahl Stuttgarter/in des Jahres: Der Bademeister – Andreas Gölz

1 Nominiert für den Ehrenamtspreis Foto: Ingo Dalcolmo

Bis 2. Februar können Leser online über die Stuttgarter des Jahres 2025 abstimmen. Andreas Gölz organisiert den Betrieb im Freibad in Botnang und hält das Bad so am Leben.











Dass die Botnanger im Freibad an der Furtwänglerstraße ihre Bahnen schwimmen können, die Kinder durch die Wasserrutsche ins Becken flitzen und dass alles im und rund um das Bad seine Ordnung hat, verdanken sie Andreas Gölz. Sein Ehrenamt füllt er mit Organisationstalent und Humor aus: Er erstellt unter anderem die Personalpläne und hat die Technik für das Bad im Auge.