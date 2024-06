Wahl: Hardliner gegen Reformer: Knappes Rennen bei Iran-Wahl

2 Massud Peseschkian, Präsidentschaftskandidat und ehemaliger Gesundheitsminister von Iran, reagiert bei einer Debatte der Kandidaten im Fernsehstudio. Foto: Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/AP/dpa

Bei der Präsidentenwahl im Iran deutet sich ein knappes Rennen zwischen zwei Bewerbern an. Geht es in die Stichwahl?











Teheran - Im Iran deutet sich Teilergebnissen zufolge ein knappes Rennen zwischen dem moderaten Politiker Massud Peseschkian und Hardliner Said Dschalili an. Nach der Auszählung von rund 19 Millionen Stimmen kam Peseschkian auf etwa 43,5 Prozent, Dschalili auf 37,7 Prozent. Der amtierende Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf folgte auf dem dritten Platz mit etwa 14 Prozent der Stimmen, wie der Leiter der Wahlbehörde am Samstag im Staatsfernsehen berichtete. Der vierte Bewerber, der Geistliche Mostafa Purmohammadi, erreichte weniger als ein Prozent der Stimmen.