Wahl in Welzheim: Solides Ergebnis für Thomas Bernlöhr
1
Thomas Bernlöhr ist Welzheims neuer und alter Bürgermeister. Foto: Gottfried Stoppel

Angesichts nur eines Kandidaten war die Bürgermeisterwahl in Welzheim im Vergleich zur Landtagswahl mäßig spannend. Thomas Bernlöhr kann mit dem Ergebnis zufrieden sein.

Thomas Bernlöhr ist am Sonntag mit 95 Prozent der Stimmen als Bürgermeister von Welzheim (Rems-Murr-Kreis) bestätigt worden. Es ist die dritte Amtszeit des 45-jährigen dreifachen Vaters. Die Wahlbeteiligung lag bei 61,7 Prozent. Anders als bei seinen vorigen Kandidaturen hatte Thomas Bernlöhr dieses Mal keine Gegenkandidaten. Wohl ein Grund, wieso etliche Wahlberechtigte eigene Kandidaten vorschlugen und der Prozentsatz in der Rubrik „Sonstige“ bei immerhin fünf Prozent lag.

 
Thomas Bernlöhr freut sich auf seine dritte Amtszeit als Welzheimer Bürgermeister. Foto: Gottfried Stoppel

Thomas Bernlöhr war nach seinem Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg von 2005 bis 2010 als Wirtschaftsförderer der Stadt Backnang tätig. 2010 setzte er sich mit rund 80 Prozent der Wählerstimmen als parteiloser Nachfolger des langjährigen Welzheimer Bürgermeisters Hermann Holzner durch. Thomas Bernlöhr war damals 29 Jahre und einer der jüngsten Bürgermeister im Ländle. Bei seiner Wiederwahl im März 2018 erzielte er ein Ergebnis von 90,7 Prozent.

 