Wahl In Slowenien: Wahlkampf im Schatten der toten Tauben

In Slowenien wird am Sonntag gewählt. Gelingt Rechtsausleger Janez Jansa die Rückkehr auf die Regierungsbank? Oder erreicht Premier Robert Golob die Amtsverlängerung?
Die Ziehharmonikaklänge sind verstummt. Die Rücken recken sich. Einige betagte Zuhörer brummen mit, als die Sängerin mit der Geige in der Hand die Nationalhymne anstimmt. „Für wen sind wir hier?“, ruft die blonde Moderatorin am Mikrofon den rund 150 Anhängern der rechten Oppositionspartei SDS bei der Vorstellung der regionalen Kandidaten vor dem Kulturzentrum in der Provinzstadt Novo Mesto zu. „Für Slowenien!“, so die Antwort. „Für wen?“ „Für Slowenien!“. „Für wen? Für Slowenien!“