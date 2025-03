1 Andreas Ankele, hier noch in der Traube in Sindelfingen, will für die OB-Wahl kandidieren. Foto: privat/Archiv

Andreas Ankele, langjähriger Betreiber der Kultkneipe Traube, bewirbt sich bei der OB-Wahl in Sindelfingen. Sein Anliegen: Eine andere Perspektive in den Wahlkampf zu bringen.











Link kopiert



Ex-Punkwirt Andreas Ankele will sich auf das Amt des Oberbürgermeisters in Sindelfingen bewerben. Der 67-Jährige hat viele Jahre die Kultkneipe Traube, später die Spitalscheune in Sindelfingen betrieben und die alternative Szene in Sindelfingen geprägt.