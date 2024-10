Wahl in Renningen: Keinen Bock auf Bürgermeister

Wahl in Renningen

1 Der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt (Mitte) und seine Nachfolge-Kandidaten Melanie Hettmer und Ulf Sieglitz. Foto: Simon Granville

Nur zwei wollen in Renningen auf den Chefsessel, im Rathaus. Das ist ein fatales Signal, meint unser Leonberger Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.











Link kopiert



In einer guten Woche haben die Menschen in Renningen die Wahl: Wer soll ihr neues Stadtoberhaupt werden? Die Auswahl indes ist deutlich begrenzter, als das die Führungsposition in einer aufstrebenden 18 000-Einwohner-Stadt nahelegen möchte. Mit Melanie Hettmer und Ulf Sieglitz gibt es lediglich zwei Bewerber. Noch nicht einmal die üblichen von Gemeinde zu Gemeinde tingelnden Spaßkandidaten sind dabei.