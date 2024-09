Wahl in Pleidelsheim: Paukenschlag: Bürgermeister Ralf Trettner tritt nicht wieder an

10 Ralf Trettner Foto: Werner Kuhnle

Der 51-Jährige ist in seiner dritten Amtszeit. Im Juni 2025 wird in Pleidelsheim gewählt. Trettner möchte mit seinem Verzicht die Möglichkeit für neue Impulse geben.











Wenn am 1. Juni 2025 in Pleidelsheim ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin gewählt wird, dann steht sein Name nicht mehr auf dem Wahlzettel. Nach drei Amtsperioden wird für Ralf Trettner Ende August 2025 Schluss sein. Demokratie bedeute Veränderung und lebe auch von Veränderungen, sagte der 51-Jährige in der Ratssitzung am Donnerstagabend. „Neue Personen bringen frische Themen und Perspektiven ein und setzen neue Impulse.“ Er sei weder amtsmüde noch gingen ihm die Ideen für Pleidelsheim aus, betonte er. Doch es sei an der Zeit, den Staffelstab an andere weiterzugeben, die vielleicht andere Lösungsansätze wählen, um die Herausforderungen der Gegenwart zu meistern.