Wahl in Nufringen ist entschieden: Simon Speiser ist neuer Nufringer Bürgermeister

Ohne Gegenkandidaten, aber trotzdem mit frischem und ambitioniertem Programm hat Simon Speiser seinen Wahlkampf gestartet. Am Sonntag wurde er dafür belohnt.
Der 31-jährige Simon Speiser hat es geschafft: Er ist der neue Bürgermeister von Nufringen. „Vom Gefühl her überwältigend“, kommentierte er den Ausgang der Wahl am Sonntagabend im Nufringer Rathaus. Gegen 20 Uhr stand das Endergebnis fest, rund 97 Prozent hatten für Simon Speiser gestimmt bei einer guten Wahlbeteiligung von 42 Prozent – „und das bei dem Sauwetter“, wie der Landrat Roland Bernhard anmerkte.