Die Eröffnung des Marstalls: Ohne Werner Spec (Mitte) wäre das nicht möglich gewesen.

Ludwigsburg - Am 1. Februar 2018, an seinem 60. Geburtstag, ließ Werner Spec die Katze aus dem Sack – und erklärte, dass er eine dritte Amtszeit als OB in Ludwigsburg anstrebt. Heute sagt er: „Meine Kandidatur ist ein Angebot.“ Er könne sich auch vorstellen, künftig etwas ganz anderes zu machen. Ist das Understatement, um im Fall einer Niederlage das Gesicht zu wahren? Es ist jedenfalls davon auszugehen, dass der ehrgeizige Spec die Wahl am 30. Juni gewinnen will. Noch hat sich kein Gegenkandidat aus der Deckung getraut, und aus dem konservativen Lager hat der Amtsinhaber nichts zu befürchten. Den Freien Wählern ist Spec eng verbunden, unlängst wurde er sogar Mitglied der Wählergemeinschaft. Und die CDU steht, trotz einzelner Konflikte, weitgehend hinter Spec. „Er hat in den vergangenen 16 Jahren hervorragende Arbeit gemacht“, sagt der Fraktionschef Klaus Herrmann.