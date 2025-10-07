Wahl in Hemmingen: Was macht ein Bürgermeister kurz nach Mitternacht am Briefkasten?

Er wagt es wieder: Thomas Schäfer will Bürgermeister von Hemmingen bleiben und hat seine Bewerbung für eine Wiederwahl und damit für eine dritte Amtszeit eingereicht.
Der amtierende Bürgermeister von Hemmingen will die Geschicke der Gemeinde weiterhin lenken. Deshalb hat Thomas Schäfer (CDU) nun seine Bewerbung abgegeben – und zwar pünktlich mit dem Beginn der Bewerbungsfrist: Am 3. Oktober um 0.01 Uhr hat der 43-Jährige seine Bewerbung für eine Wiederwahl und damit für eine dritte Amtszeit als Bürgermeister eingereicht. Die Wahl ist am 14. Dezember.