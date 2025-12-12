Wahl in Hemmingen: Im Rathaus können die Bürger mit ihrem Bürgermeister mitfiebern

Der Bürgermeister von Hemmingen, Thomas Schäfer, will am Sonntag wiedergewählt werden. Der 43-Jährige hofft auf eine rege Wahlbeteiligung. Was Sie zur Wahl wissen sollten.
Es sind nur noch wenige Tage, dann bittet die Gemeinde Hemmingen zur Wahlurne: An diesem Sonntag, 14. Dezember, findet die Bürgermeisterwahl statt. Die 5885 Wahlberechtigten haben die Möglichkeit, ihr Kreuzchen für den amtierenden Rathauschef Thomas Schäfer (CDU) zu setzen – oder jemand anderen auf den Stimmzettel zu schreiben. In diesem Fall sind neben dem Namen einer anderen wählbaren Person weitere Angaben zur „zweifelsfreien Identifizierung dieser Person“ nötig, wie die Adresse und der Beruf. Die Wahllokale (Gemeinschaftshalle, Bürgertreff und Kita Hälde) für die drei Wahlbezirke sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Thomas Schäfers zweite Amtszeit endet am 11. März 2026.