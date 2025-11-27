Wahl in Hemmingen: Ein Bürgermeister ohne Gegenkandidat – und trotzdem voller Leidenschaft

Das Amt des Bürgermeisters ist kein Zuckerschlecken, stellt der Hemminger Rathauschef Thomas Schäfer fest – und will den Job dennoch unbedingt weiter ausüben. Warum?
Auf Wahlplakaten den Bürgern entgegenlächeln? Thomas Schäfer winkt ab. Das sei nicht sein Stil. Schon in seinem ersten Wahlkampf in Hemmingen vor gut 15 Jahren habe er auf diese Art der Eigenwerbung verzichtet. Lieber zeigt sich der Bürgermeister in einem Faltblatt von seiner strahlenden Seite, das die Haushalte bekommen. Und vor allem im persönlichen Gespräch will er überzeugen. „Meine Tür im Rathaus steht immer auf“, sagt der 43-Jährige. Auch außerhalb des prachtvollen Varnbülerschen Schlosses sei er meist greifbar.